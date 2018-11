Viestintävirasto: Päivitä Flash Player välittömästi

Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen Twitter-tili on twiitannut kriittisestä haavoittuvuudesta, joka on löydetty Adoben Flash Playerin versiosta 31.0.0.148 ja aikaisemmista.

Adoben Flash Playeristä on löytynyt #kriittinen #haavoittuvuus. Mikäli käytössäsi Flash Playerin versio 31.0.0.148 tai vanhempi, #päivitä se välittömästi. -- NCSC-FI (@CERTFI) November 21, 2018

Viestintävirasto suosittelee Flashin päivittämistä välittömästi uusimpaan versioon. Haavoittuvuus mahdollistaa hyökkääjän suorittaa omaa koodia käyttäjän tietokoneella. Tarkista selaimesi Flash Player versio tästä tai klikkaa hiiren oikealla napilla sisältöä, jota suoritetaan Flashillä ja valitse "About Adobe (or Macromedia) Flash Player". Jos koneella on käytössä useampia selaimia pitää jokaisella tarkistaa Flashin versio erikseen.