YouTubeen ilmestyi ilmaisia elokuvia

YouTuben kautta on voinut pidemmän aikaa voinut ostaa tai vuokrata elokuvia, mutta kaikessa hiljaisuudessa tehdyn muutoksen myötä kautta on voinut pidemmän aikaa voinut ostaa tai vuokrata elokuvia, mutta kaikessa hiljaisuudessa tehdyn muutoksen myötä nettivideopalveluun on ilmestynyt myös ilmaista sisältöä

YouTube Moviesin kautta on mahdollista katsoa ilmaiseksi (toisin sanoen mainosrahotteisesti) vanhoja klassikkoja, joita ehkä näkee muutenkin vuodesta toiseen kaupallisilta TV-kanavilta. Valikoimissa on esimerkiksi The Terminator, Legally Blonde ja Rocky. Suomessa ilmaiselokuvat eivät valitettavasti ainakaan vielä näky – kyse on ehkä mainostussopimusten puutteesta.



Yhdysvalloissa YouTube Moviesin valikoimissa on tällä hetkellä sata elokuvaa, mutta lisää on tulossa ajan saatossa. Ilmaiset elokuvat saattavat lisätä YouTuben käyttöä älytelevision omistajien keskuudessa.