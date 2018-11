Xboxista tulee uusi versio – Ei osaa lukea pelilevyjä

Microsoftin sisäpiiriin luikerrelleen sisäpiiriin luikerrelleen Paul Thurrottin verkkosivujen mukaan ohjelmistojätti työstää parhaillaan uutta Xboxia, joka maksaisi vain 200 dollarin verran.

Kyseisen konsolin idea ja peruste alhaiselle hinnalle on se, ettei siinä ole lainkaan levyasemaa. Näin ollen konsolilla voi katsella ja pelata ainoastaan puhtaasti digitaalisia elokuvia tai pelejä. Thurrott.comiin asiasta uutisen kirjoittaneen Brad Samsin mukaan konsoli on levyasemaa lukuun ottamatta teknisesti kuin Xbox One S.



Microsoftin tarkoituksena on madaltaa kynnystä siirtyä täysin digitaalisiin konsoleihin lanseeraamalla uuden disc-to-digital-palvelun, jossa nykyiset levyformaatilla olevat pelit voi muuntaa digitaaliseen muotoon. Microsoftin tavoitteena on julkaista asematon Xbox keväällä 2019.