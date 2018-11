Päivän diili: Huipputehokas GeForce GTX 1080 yli neljänneksen halvemmalla

Itseasiassa Nvidia on panostanut niin kovasti uudessa sarjassa uudenlaisiin valaisuominaisuuksiin, ettei teho ole kasvanut kovinkaan kummoisesti. Vielä kun huomioon ottaa uusien korttien merkittävästi korkeamman hinnan, niin hintatietoinen PC-pelaaja katsoo mm. GTX 1080 -kortin suuntaan.Niinpä tämän päiväinen diili on PNY:n valmistama GeForce GTX 1080 -näytönohjain, joka on edelleen huipputasoa, mutta hinta on pudonnut vihdoin alle 500 euron Vaikka 27 prosenttia ei kuulosta älyttömältä, niin se on PC-komponenteissa iso alennus ja aivan Black Friday -tasoa. Niinpä voimmekin lämpimästi suositella tämän päiväistä diiliä PC-päivitystä kaipaavalle.