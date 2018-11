Netflixin The Liberator on ensimmäinen Trioscope-animaatiosarja

Netflix on kertonut tänään uudesta animaatiosarjasta, joka on tilattu suoratoistopalveluun. Sarjan nimi on The Liberator ja se kertoo toisen maailmansodan aikaisesta jalkaväkirykmentistä.

The Liberator perustuu Alex Kershaw'n kirjaan The Liberator: One World War II Soldier's 500-Day Odyssey, ja siinä seurataan Yhdysvaltain armeijan upseeri Felix Sparksia ja 157. jalkaväkirykmenttiä, jotka taistelevat Nazeja vastaan.Animaatio on toteutettu sarjakuvatyylisesti CGI-efektien ja live-actionin yhdistelmänä. Tätä varten on kehitetty uusi tekniikka, jota kutsutaan Trioscope-hybridianimaatioksi.Sen pääpiruna on VFX-artisti Grzegorz Jonkajtys (Pan's Labyrinth, Pacific Rim, The Revenant), joka on kehittänyt sen yhteistyössä School of Humans -videotuotantoyhtiön L.C. Crowleyn kanssa.Sarjan luoja on Jeb Stuart, joka tunnetaan mm. alkuperäisen Die Hardin käsikirjoittajana.Netflix ei ole vielä paljastanut milloin The Liberator saapuu suoratoistopalveluun.