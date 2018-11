Xbox One päivittyi – Tukee hiiri- ja näppäimistöohjausta

on lisännyt Xbox Oneen tuen hiiri- ja näppäimistöohjaukselle. Jotta PC-tyylinen pelaaminen onnistuisi konsolilla, pitää pelin kehittäjän erikseen lisätä tuki hiirelle ja näppäimistölle.

Pelaajan kannalta hyvä uutinen kuitenkin on, että lähes kaikkien langallisten ja langattomien hiirien pitäisi olla yhteensopivia Xbox Onen kanssa. Uutta näppäimistöä ei siis tarvitse ostaa, vaikka Microsoft onkin tehnyt yhteistyötä Razerin kanssa Xbox Onelle räätälöidyn näppäimistön kehittämisessä. Ensimmäisten joukossa näppäimistöohjausta tukevat Fortnite ja Warframe.Myöhemmin marraskuussa tuettujen pelien lista laajenee ja kuluvan kuukauden jälkeenkin lista täydentyy ainakin seitsemällä pelillä. Kaikkiaan tuki on luvattu 15 Xbox One -pelille. Kokonainen lista löytyy täältä