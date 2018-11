Tiedostoja hävittänyt Windows 10 -päivitys tulee taas saataville

Päivityksen korjattua versiota on päässyt kokeilemaan beta-testaajana, mutta vasta nyt October 2018 Update on tulossa laajempaan jakeluun. Ongelma oli sen verran kinkkinen, että sen korjaamisessa meni isolta softatalolta kuukausi aikaa. Tällä kertaa Microsoft on kuitenkin hyvin varovaisen linjan jakelun suhteen: päivitys tulee saataville pienelle joukolle kerralla Windows Updaten kautta ja asentaminen onnistuu vain jos järjestelmässä ei ole epäyhteensopivuutta aiheuttavia ohjelmia.



Microsoft aikoo jatkossa kiinnittää enemmän huomiota laadunvalvontaan, jottei vastaavia ongelmia päätyisi valmiiseen ohjelmistoon.