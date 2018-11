Google Assistant oppi uusia temppuja

Google Assistant on jo aiemmin mahdollistanut ääniviestien lähettämisen Google Home -laitteisiin ja muihin Assistantilla varustettuihin älykaiuttimiin. Nyt Google on tuonut ominaisuuteen myös vastausmahdollisuuden, jonka avulla viestin saa lähetettyä myös takaisin.Joulun lähestyessä Google on myös parantanut reseptien näyttämistä näytöillä varustetuissa Google Assistant -laitteissa. Nyt kotiruutuun saa uuden "Recommended Recipes" eli suositellut reseptit -kortin, josta pääsee helposti käsiksi uusiin visuaalisiin resepteihin, jotka pohjautuvat sinun aiemmin kokkaamiisi ruokiin.Lisäksi aiemmin käytettyjen reseptien löytäminen on helpompaa, kun omaan keittokirjaan (My Cookbook) voi nyt tallentaa reseptejä.Lasten herättämistä helpottaa ominaisuus, jolla herätyskelloksi voi asettaa mm. LEGO- tai TNMT-hahmoja. Nukkumaanmenoa varten puolestaan lisätään 25 iltasatua.Myös podcast-sovellukseen on nyt tuotu uusi ominaisuuksia, joten ääniohjauksella saa mm. nopeutettua toistoa.Rutiinit on puolestaan tuotu kellosovellukseen, joka tarkoittaa, että hälytyksen luonnin yhteydessä voi lisätä rutiineja, joiden perusteella tapahtuu tiettyjä asiota. Esimerkiksi aamuherätys voi käynnistää uutiset ja laittaa valot päälle.Ominaisuudet saapuvat pian Assistantilla varustettuihin laitteisin, joskin voi hyvin olla, etteivät kaikki ominaisuudet toimi Suomessa.