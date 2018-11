YouTube kertoi mielipiteensä EU:n uudesta tekijänoikeuslainsäädännöstä - "Mahdoton yhtälö, mekään emme pysty"

on kertonut oman mielipiteensäehdottaman uuden tekijänoikeusdirektiivin ns.. Kyseinen kohta ehdotetussa tekijänoikeusdirektiivissä on aiheuttanut laajaa vastustusta verkossa.

Direktiivin kohta käsittelee sitä, miten kaikkien kaupallisten verkkopalveluiden pitää varmistua siitä, että niihin lisätty materiaali on laillista ja että lisääjälläon kaikki oikeudet lisättyyn materiaaliin.YouTube kertoo blogissa miten yhtiö maksaa jo nyt yli 800 miljoonaa euroa vuodessa mainostuloina YouTubeen sisältöä tuottaville tahoille, pelkästään EU:n alueella. Tämän lisäksi yhtiö maksaa 1,6 miljardia euroa vuodessa musiikin tekijänoikeuksien omistajille käyttöluvista.Yhtiön mukaan ehdotettu malli, jossa rikkomuksen tapahduttua, yhtiö voidaan viedä oikeuteen, on mahdoton. YouTuben mukaan vaikkapa musiikkivideoissa on valtava määrä erilaisia oikeuksien omistajia, joista kaikkia eivät edes levy-yhtiöt tiedä. Tämä avaisi valtavan riskin YouTubelle ja muille sisältöpalveluille: jos ne sallivat materiaalin lisäämisen, aina voi löytyä joku taho, joka omistaa pienenkin siivun tuotoksen tekijänoikeuksista.Aiemmat mallit, joissa tekijänoikeuksia loukanneet sisällöt on poistettu palvelusta, kun tekijänoikeuksien omistaja on sitä pyytänyt, poistuisivat. Tilalle tulisi "suuruusluokkaan suhteutetut rangaistukset", eli mikäli viranomaiset katsovat ettäomistama YouTube ei aktiivisesti ja oma-aloitteisesti huolehdi sisällön tekijänoikeuksien tasosta, se voidaan tuomita yhtiön kannalta mittaviin sakkoihin. YouTubem kokoluokassa tämä voisi olla jopa miljardeja euroja.YouTube nostaa esimerkiksi valtavan suositun-musiikkivideon. Yhtiön mukaan osaa videon tekijänoikeuksista ei ole saatu koskaan selvitettyä - ei edes sitä, kenelle "kadoksissa olevat" oikeudet kuuluvat.Muut tahot, jotka ovat pykälää kritisoineet, ovat leimanneet sen "meemikielloksi". Tämä johtuu siitä, että erilaiset kuvapalvelut, kuten vaikkapa, joutuisivat suodattamaan muista kuvista tehdyt meemit pois palvelustaan. Vaikka aiemmasta teoksesta parodian ja satiirin tekeminen ovatkin tekijänoikeuslain sallimissa poikkeuksissa, eivät automaattiset algoritmit osaa tunnistaa sitä, käytetäänkö kuvaa juuri sillä kertaa lain antamien poikkeusten mukaan vai ei.YouTube kertookin tukevansa ehdotuksen henkeä, mutta ei sen ehdotettua toteutustapaa. Lisää 13. artiklasta voit lukea mm. Wikipediasta