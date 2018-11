Hyvästi avaimet – Sirin voi käskeä jatkossa avaamaan Volkswagenin

Volkswagen on esitellyt Siri-integraation Car-Net -sovellukseensa. Volkswagen on esitellyt Siri-integraation Car-Net -sovellukseensa.

Integraation ansiosta Volkswagen-omistajien on mahdollista avata autonsa ovet äänikomennolla. Ominaisuus toimii Applen laitteilla, joissa on iOS 12 tai uudempi. Kirjaduttuaan Car-Net -sovellukseen käyttäjä pystyy avaamaan auton ovet sanomalla "Hei Siri, avaa autoni".



Lisäksi sovellus tukee nyt myös Applen Oikotie-sovellusta, jonka avulla pystyy esimerkiksi tarkistamaan kuinka paljon virtaa, tai polttoainetta autossa on jäljellä puhelimestaan. Lisäksi sen avulla pystyy pistämään auton ikkunoiden sulatustoiminnon päälle, säätämään auton sisälämpötilaa sekä löytämään auton sijainnin.



Kylmässä autossa istumisen sijaan ja odottaen, että ikkunat sulavat, on siis mahdollista kytkeä Sirin avulla sulatustoiminto päälle ja lämmittää auto mukavan lämpimäksi ennen lähtöä.



Car-Net on saatavilla yhteen sopiviin Volkswagen autoihin. Volkswagen ilmoitti myös vuonna 2017 integroivansa Amazonin ääniassistentin, Alexan, autoihinsa.