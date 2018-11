Xbox One saa hiiri- ja näppäimistötuen – Nämä pelit saavat tuen

Bomber Crew

Children of Morta

DayZ

Deep Rock Galactic

Fortnite

Minion Master

Moonlighter

Strange Brigade

Vermintide 2

Vigor

Warface

Warframe

Wargroove

War Thunder

X-Morph Defense

Näppäimistö- ja hiirituki on peliriippuvainen, joten läheskään kaikki pelit eivät ole saamassa tukea. Tuettujen pelien listassa on vain tusinan verran nimikkeitä, muun muassa Fortnite ja Warframe. Xbox Oneen voi kytkeä käytännössä minkä tahansa näppäimistön ja hiiren, joten laitteisto tuki on laaja.Seuraavat pelit ovat saamassa marraskuun aikana tai myöhemmin tuen näppäimistölle ja hiirelle.