Osavuosituloksen julkaistamisen yhteydessä Disney kertoi aikeistaan julkaista Disney+-nimisen elokuvia ja TV-sarjoja esittävän suoratoistopalvelun vuoden 2019 lopulla. Palvelussa esitetään Disneyn omien sisältöjen lisäksi ainakin Pixarin, National Geographicin ja Marvelin tuotantoja. Lisäksi Star Wars -aiheista sisältöä on tulossa palveluun. Disney on avannut palvelulle placeholder-verkkosivun , joka on käännetty myös suomeksi, joten palvelu avautunee täälläkin jossakin vaiheessa.Jää nähtäväksi miten Disneyn suoratoistopalvelu vaikuttaa Netflixin asemaan. Netflixillä on vahva asema lapsiperheissä, mutta Disneyn brändi saattaa houkutella tilaajia vaihtamaan palvelua.