Facebook Messenger mahdollistaa pian jo lähetettyjen viestien poistamisen jälkikäteen

Ominaisuus on listattu Messengerin viimeisimmän päivityksen julkaisutietoihin "Tulossa pian" -otsikon alle. Viestit on mahdollista poistaa kymmenen minuutin ajan niiden lähettämisestä. Aika on huomattavasti lyhyempi, kuin Facebookin omistamassa WhatsAppissa, joka mahdollistaa jo lähetettyjen poistamisen vielä reilu tunti lähettämisen jälkeen.Ominaisuus on ollut tulossa huhtikuusta asti, jolloin Facebook lupasi lisätä sen käyttäjille, myönnettyään poistaneensa toimitusjohtajansa Mark Zuckerbergin lähettämiä viestejä palvelusta jälkikäteen. Ensimmäisen kerran ominaisuus huomattiin lokakuussa Facebookin testatessa ominaisuutta käyttäjillä.