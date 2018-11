Arvostelussa Roomba e5 - uutukainen Roombalta robotti-imureiden keskiluokkaan

Laite ja pakkaus





Kuvissa Roomba e5 myyntipakkaus avattuna. Lisävarusteet löytyvät pakkauksesta.

Tekniset tiedot

Paino 3,0 kg Leveys 34,0 cm (pyöreä) Korkeus 9,2 cm Akku 1 800 mAh Pölysäiliön koko 0,6 litraa Muuta Pestävä pölysäiliö, ei lataa-ja-jatka -toimintoa Hinta Tarkista hinta täältä!

Käyttöönotto



Roomba e5 telakassa

Sovellus



Roomban sovelluksen näkymää hallitsee valtava käynnistyspainike



Siivoushistoria



Ajastus on yksinkertainen säätää kohdalleen

Toiminta

Spot-siivous

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää

Akkukesto ja latausajat

Matot

Huonekalut



Roomba e5 siivoaa keittiön pöydän alta, tuolien ollessa paikoillaan



Nippa nappa johonkin mahtuminen ei ole yleensä hyväksi: Kuvassa Roomba e5 jumissa hyllyn alla

Muut esteet



Noin sentin korkeat putket tai muut esteet aiheuttivat aina Roomballe ongelmia



Roomba e5 jumissa lämpöpatterissa





Roomba e5 jumissa astianpesukoneen alareunassa





Roomba e5 jumissa vaatetelineessä

kuivaustelineet, joissa jalat ovat lattian myötäisesti olevaa ohutta metalliputkea

sopivassa asennossa lattialle unohtunut kumisaapas

vaateteline, joka muistutti ratkaisultaan em. kuivaustelinettä

liian korkeat (yli 2cm) matot

lattialle unohtuneet johdot, joiden toinen pää ei ole missään kiinni (laturijohdot, virtajohdot)

liian kevyet räsymatot

Lemmikkien karvat

Seinänvierustat ja kulmat

Portaat ja kaksikerroksiset kodit

Melu

Pölypussin koko ja tyhjennys

Robotin puhdistus

Siivousjälki



telakan eteen jää usein läjä likaa

Millaisiin koteihin se sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa

Plussat

Loistava kovien pintojen siivoustulos

Erittäin hyvä mattojen siivoustulos

Etähallinta

Puhdistaa seinän vierustat ja kulmat todella hyvin

Miinukset

Ei osaa jatkaa siivousta akun loputtua, latauksen jälkeen (recharge & resume)

Vaatii asunnon muokkaamista "robottiystävälliseksi" / esteiden poistamista

Ominaisuuksiin nähden suhteellisen kallis

Huomioitavaa

Tähdet

Keskustelua

Roomba on monessa maassa lähes synonyymi robotti-imurille ja onkin ylivoimainen markkinaykkönen lähes joka puolella maailmaa. Amerikkalaisyhtiö ei tee ehkä halvimpia mahdollisia robotti-imureita, mutta on usein tiennäyttäjänä sen suhteen mitä roboimureihin muiltakin valmistajilta on tulossa tulevina vuosina.Roomba e5 on pitkälti aiemman Roomban 800-sarjan perillinen ja arvion mukaan tuleekin korvaamaan 800-sarjan kärkipään laitteet ajan kanssa, kunhan jälleenmyyjät siivoavat varastojaan aiemmista laitteista.Roomba e5 toimitetaan salkkumallisessa pahvilaatikossa, jonka sisältä paljastuu itse laite. Paketista löytyy itse pyöreä, matalaprofiilinen robotti-imuri, sen lataustelakka, ohjekirjat, kourallinen varaosia sekä yksi Virtual Wall -majakka.Roomba e5 muistuttaa päältä katsottuna lähes kaikkia muita Roomban malleja - ylhäältä tai sivustapäin katsottuna onkin lähes mahdotonta kertoa robotti-imurin mallimerkintääLaite on pyöreä, halkaisijaltaan 34 cm. Profiili on matala, kuten robotti-imureissa yleensäkin - korkeutta täydessä korkeudessaan löytyy 9,2 mm. Painoa itse imurilla on 3,0 kg.Rakenne on vankan oloinen ja laite tuntuu nostettuna raskaammalta kuin se kiloissa mitattuna onkaan.Kun robotin kääntää päälaelleen, paljastuu Roomban kalliimmista malleista tuttu kahden silikonitelan ja yhden pyörivän harjaspään yhdistelmä. Silikonitelat ovat Roomban ratkaisu sitkeään, lattiaan juuttuneeseen likaan ja pyörivä harjaspää taas hoitaa seinän vierustat ja kulmat.Roomba e5 asettuu hintaluokaltaan robotti-imureiden ylempään keskikastiin - hinta pyörii 500 ja 700 euron välimaastossa, etenkin nyt, kun laite on vasta tullut myyntiin. Tämä on toki paljon imurista, mutta täytyy muistaa että Roomban kärkipään mallien hinnat huitelevat Suomessa lähes tuhannessa eurossa.Yksi merkittävä uudistus laitteesta paljastuu jo fyysisiä ominaisuuksia tutkiessa: Roomba e5 on ensimmäisiä Roomban malleja, jossa on. Kuten muissakin Roomban malleissa, pölysäiliö kopautetaan tyhjäksi sekajätteeseen, mutta e5:ssa säiliön voi tämän jälkeen myös pestä vesihanan alla.Roomban käyttöönotto on yksinkertaista ja noudattaa samaa kaavaa kuin muissakin Roomban malleissa.Aivan aluksi robotti-imurin latausasemalle valitaan sopiva paikka asunnosta, jonne se aina siivouksen lopuksi suunnistaa lataamaan itsensä.Telakkaan asettamisen jälkeen Roomba e5 lataa itseään. Heti, kun lataus on valmis, voi robotin pistää töihin, yksinkertaisimmillaan painamalla robotin päällä olevaa valtavaa Clean -nappia.Pidemmän kaavan kautta tehtynä roboimuri kannattaa yhdistää iRobot Home -sovellukseen, jonka voi ladata älypuhelimeen. Kun robotti on yhdistetty sovellukseen, voi sitä käskyttää etäältä netin yli. Tämä luonnollisesti vaatii sen, että kotona on käytössä langaton lähiverkko (WiFi), johon roboimuri on yhdistyneenä koko ajan.Roomba e5:sta voi käyttää mainiosti ilman älypuhelinsovellustakin, mutta iso osa sen potentiaalista jää hyödyntämättä ilman sovellusta. Tämän vuoksi e5 on hieman turhan järeä ostos koteihin, joissa ei käytetä älypuhelimia ja/tai josta ei löydy langatonta lähiverkkoa.iRobotin oma sovellus on sama, jolla ohjataan kaikkia muitakin yhtiön robottiapulaisia. Mutta robotista riippuen tarjolla olevia ominaisuuksia on eri määrä.Sovellus on saatavilla täysin suomenkielisenä, joka laskee käyttökynnystä merkittävästi monellekin potentiaaliselle ostajalle.Sovelluksen kautta voidaan käynnistää siivous milloin vain, mistä vain. Tätä tulikin testeissämme käytettyä varsin usein, esim kesken työpäivän, siten että robotti olisi ehtinyt imuroimaan kodin ennen isäntäväen kotiin tuloa.Robotti lähettää myös tilannetietoja verkon yli puhelimeen: tieto siitä, että siivousurakka on saatu valmiiksi, tulee ilmoituksena puhelimeen. Samoin myös ne tilanteet, joissa robotti on kohdannut jonkinlaisen ongelman, lähettävät ilmoituksen puhelimeen. Esimerkiksi pölysäiliön täyttyminen tai robotin jumiin jääminen lähettävät välittömästi ilmoituksen puhelimeen.Roomba e5 eroaa Roomban huippumalleista siitä, että se ei opi tunnistamaan ympäristöään. Tästä seuraa kaksi seikkaa: robotti ei osaa jatkaa siivousta siitä mihin se jäi, jos akku loppuu kesken kaiken. Toisekseen Roomba e5 ei osaa piirtää karttaa siivoamastaan alueesta, eikä se ymmärrä siivotun alueen pinta-alaa.Tästä johtuen sovelluksesta näkyvä siivoushistoria kertoo vain aiempien siivousten ajankohdat ja kestot, mutta ei puhdistettuja neliöitä - tai karttaa alueesta, jonka e5 sai siivottua.Sovelluksen tärkein toiminto on kuitenkin robotin ajatusten säätäminen. Eli ainoastaan sovelluksen kautta voidaan säätää robotille siivousajat eri viikonpäiville. Tämä onkin tärkein syy, miksi sovellus on lähes pakollinen asennettava - robotti-imurin kuuluisi työskennellä säännöllisesti, ei vain silloin tällöin.Sovellus oli erittäin toimiva ja hyvin toteutettu, eikä aiheuttanut harmaita hiuksia missään vaiheessa.Käytännössä Roomba e5 toiminta on hyvin suoraviivaista. Roboimuri käynnistyy, kun sen on käsketty käynnistyä ja alkaa pyörimään ympäri asuntoa, imuroiden samalla.Käyntiin käskyttäminen voi tapahtua kolmella eri tavalla: painamalla laitteen päällä olevaa Clean -nappia, käskyttämällä käynnistyksen etänä älypuhelinsovelluksen kautta sekä tietysti myös ajastettuna.Roomban lähes tavaramerkiksi muodostunut ominaisuus on se, että robotin liikkumisessa ei tunnu olevan mitään järkeä. Robotti vaikuttaa poukkoilevan paikasta toiseen täysin järjettömällä logiikalla, mutta loppujen lopuksi se kuitenkin (lähes) aina saa siivottua koko alueen, viimeistä nurkkaa myöten.Kun imuri on lopuksi saanut alueen siivottua, se palaa takaisin latausasemalle itsestään. Myös tilanteessa, jossa akku ei ole riittänyt koko alueen siivoukseen, robotti palaa lataamaan itseään - ja jää siihen. Eli jos akku ei kestänyt koko asunnon siivousta yhdellä kerralla, ei Roomba e5 myöskään osaa jatkaa hommaa loppuun tämän jälkeen.Ns.-toiminto, jonka avulla robotti osaisi jatkaa siivousta akun latauksen jälkeen, löytyy Roombalta ainoastaan kalliimman hintaluokan laitteista, kuten vaikkapa aiemmin arvostelemastamme Roomba 980:sta . Mutta kuten sanottua, Roomba e5 ei tätä temppua osaa.Robottia voi käyttää myös ns. kohdesiivoukseen, eli vaikkapa pelkän vessan imurointiin. Tällöin pelkkä robotti napataan kainaloon ja siirretään huoneeseen, joka halutaan siivota. Tämän jälkeen vaaditaan vain Clean-napin painallus ja pistetään ovi perässä kiinni. Robotti hyrrää huoneessa aikansa, kunnes ilmoittaa lopuksi äänimerkillä saaneensa työn valmiiksi.Roomba e5:ssa on myös nopea ns. spot-siivous -toiminto, jossa robotti nostetaan sotkuiseen paikkaan ja painetaan erillistä "spot"-nappia robotin päältä. Tällöin Roomba tekee noin puolentoista metrin kokoisen ympyrän, puhdistaen koko ympyrän sisältä mahdollisimman tehokkaasti.Ominaisuutta tuli käytettyä todella harvoin, mutta se on kätevä lisä, kun vaikkapa keittiössä lattialle tipahtaa jauhoja tai kahvinpuruja.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Akkujen lataus kestää varsin kauan. Testiemme mukaan akkujen täyteen lataaminen täysin tyhjästä kestää noin 2 tuntia.Yhdellä latauskerralla robotti imuroi asuntoa hieman yli tunnin ajan - mattojen ja esteiden määrästä riippuen. Reilun tunnin käyttöaika riitti lähes aina n. 70m2 asunnon siivoukseen, jossa puhdistettavaa lattiapinta-alaa oli noin 50m2. Muutaman kerran Roomba e5 joutui luovuttamaan kesken siivouksen ja palaamaan takaisin latausasemalle. Kuten sanottu, tässä tilanteessa se ei osaa itse jatkaa siivousta siitä mihin se jäi.Lähes järkiään, kun robotti pyörii päivittäisessä käytössä, testikohteemme 70m2 pinta-ala puhdistui kokonaisuudessaan yhdellä latauksella - eli hieman reilussa tunnissa. Jos likaa on kertynyt robotin mielestä selkeästi enemmän, ei akkukesto enää riittänyt, vaan asunto piti manuaalisesti jakaa osiin, esim. sulkemalla robotti ensin makuuhuoneeseen, lataamalla tämän jälkeen akku, siirtämällä se toiseen huoneeseen, lataamalla akku ja lopuksi antaen robotin siivota yleiset tilat.Akkukesto määrää Roomba e5 suhteen käytännössä täysin sen, minkä kokoiseen asuntoon sitä voi suositella. Omissa testeissämme optimikooksi muodostui noin 60-75m2 asunto, jossa puhdistettavaa lattiapinta-alaa oli noin 50m2. Luonnollisesti sokkelimallisten sohvien ja sänkyjen kanssa puhdistettavaa lattiapinta-alaa on vähemmän, jolloin Roomba e5 soveltuu myös isompaankin asuntoon.Roomba e5 puhdistaa matot todella hyvin. Ohuempien mattojen kanssa siivousjälki oli huippuluokkaa ja paksumpienkin mattojen kanssa erittäin hyvää. Ainoastaan aivan kalleimmat Roomban mallit ovat päihittäneet omissa testeissämme Roomba e5:n mattojen siivouksessa - ns.-ominaisuus löytyy ainoastaan Roomban 900-sarjan malleista.Mikäli Roomba e5 saa pyöriä asunnossa useamman kerran viikossa, pysyvät matot erittäin puhtaina.Mutta... Kuten muidenkin testaamiemme Roomban mallien kanssa, matot ovat myös Roomba e5 suurin murheenkryyni.Mikäli matto on "liian kevyt" ja helposti ryttyyn menevä, kuten vaikkapa kevyt räsymatto, Roomba e5 pääsääntöisesti onnistuu ruttaamaan maton jollain siivouskerralla isoksi mytyksi, kiipeää sen jälkeen maton päälle ja jää jumiin siihen.Toinen ongelmia aiheuttanut mattotyyppi olivat valtavan paksut matot. Omissa testeissämme havaitsimme, että vielä 1,5cm paksut matot eivät olleet ongelma Roomballe, mutta yli 2cm paksut matot taas olivat.Kohdatessaan erittäin paksun ja upottavan maton Roomba e5 ei yksinkertaisesti pääse sen päälle, mikäli maton reuna on kovin jyrkkä. Ja mikäli Roomba yrityksien jälkeen lopulta onnistuu kiipeämään tällaisen paksun karvalankamaton jälkeen, sen renkaat jäävät lähes aina jumiin upottavaan mattoon - ja siivous pysähtyy siihen.Kaikki muut mattotyypit - jykevämmät räsymatot, erilaiset laakamatot ja upottavatkin karvalankamatot (kunhan paksuus oli korkeintaan 1,5cm) - Roomba e5 hoitaa tyytyväisenä ja erittäin hyvin.Kevyisiin räsymattoihin ja nilkkaa myöten upottaviin karvalankamattoihin ihastuneelle Roomba ei yksinkertaisesti sovi.Roomba e5 ei sisällä erityistä carpet boost -ominaisuutta, jonka puuttumista ei sinänsä huomaa käytössä juurikaan. Ainoana merkittävänä erona kalliimpien Roomba-mallien suhteen voidaan pitää n. 1,5cm paksujen karvalankamattojen puhdistusta - Roomba e5 puhdistaa ne hyvin, mutta esim. Roomba 980 puhdistaa ne täydellisesti.Huonekalujen suhteen Roomba e5 on varsin hellävarainen. Imurissa oleva tutka estää robottia törmäilemästä isompiin esteisiin, kuten seiniin tai lattian tasolla oleviin sohviin.Pienemmät esteet kuten pöydän ja tuolien jalat se havaitsee törmäämällä kevyesti niihin. Näistä kevyistä törmäyksistä ei testeissämme aiheutunut mitään jälkiä huonekaluille, mutta luonnollisesti kymppitonnin maksavan rokokoo-pöydän omistajan kannattaa huomioida tämä ominaisuus.Pahin testi Roomballe oli ruokapöytä, jonka ääressä oli kuusi keittiötuolia. Tämän viidakon Roomba hoitaa mainiosti ja saa käytännössä koko ruokapöydän alusen siivottua. Ainoastaan sellaiset tuolit, joiden jalat ovat niin lähellä toisiaan, että Roomba ei mahdu lainkaan niiden välistä, tekevät siivouksesta mahdotonta.Tuolinjalkojen viidakossa Roomban etenemisen seuraaminen on tuskastuttavaa katsottavaa, kun robotti yrittää pähkäillä parasta tapaa selvitä tilanteesta, kuitenkin samalla siivoten koko alueen. Ihmisjärjellä pääteltynä siivous ja esteiden väistely todennäköisesti sujuisi nopeammin. Mutta jos robotin antaa hyrrätä kun on itse pois paikalta, ei tuota sinänsä merkityksetöntä tuskastumisen tunnettakaan synny.Sohvat ja sängynaluset ovat robotin kannalta se oleellisin paikka - paikat, joista perinteisellä imurilla ei tule välttämättä aina niin tarkkaan siivottua. Näissä kohteissa ainoa huomionarvoinen asia on korkeus - robotin pitäisi mahtua sohvan ja sängyn alle, muutoin se jättää kyseiset kohteet väliin."Nippa nappa" esteiden alle mahtuminen ei ole hyväksi, sillä Roomba saattaa onnistua tunkemaan itsensä vaikkapa sängyn alle - sen pyörissä on hieman jousitusta - mutta ei välttämättä pääse sieltä enää pois.Muilta osin huonekalut eivät aiheuttaneet mitään ongelmia - jos Roomba mahtui johonkin väliin siivoamaan, se myös siivosi sieltä.Verenpainetta nosti testijaksomme aikana Roomba e5 taipumus jäädä jumiin mitä erilaisimpiin asioihin. Kuten aiemmin mainittua, yli 2cm paksut matot ovat varma tapa saada Roomba jumiin kesken siivouksen.Tähän listaan kuitenkin pitää lisätä yleisesti ottaen kaikki mahdolliset noin senttimetrin korkeat, mutta samalla ohuet esteet, jotka ovat lattiaa vasten. Näiden päälle Roomba pääsee kevyesti, mutta kiivettyään vaikkapa lattialla makaavan suihkuletkun päälle, sen renkaat eivät enää ylläkään lattiaan ja robotti on jumissa.Omissa testeissämme ongelmaksi muodostuivat:Yleisesti ottaen ongelmia ei ollut paljon, mutta niihin piti opetella. Eli Roombaa ei voi vain jättää siivoamaan sen kummemmin ajattelematta asiaa vaan asunnosta pitää tehdä "robottiystävällinen" poistamalla kaikki ongelmalliset kohdat. Luonnollisesti tämä ei kaikkia asuntoja koske, mutta on hyvä pitää mielessä.Roomba e5 käyttää Roomban kalliimmista malleista tuttua ns. kolmen vaiheen siivoustekniikkaa, jossa silikonitelat, pyörivä harjaspää sekä tehokas imuri toimivat yhdessä. Tämä yhdistelmä on todettu testeissämme erittäin toimivaksi tavaksi hoitaa lemmikkien karvatpois lattialta. Lisäksi silikonitelat eivät kerää ympärilleen valtavaa karvakerää, kuten harjasmalliset ratkaisut tuppaavat tekemäänPitkät karvat kuitenkin jäävät kiinni silikoniteloihin ja niitä pitää muistaa noin kerran viikossa irrotella teloista, yleisen puhdistuksen yhteydessä. Hiukset ja karvat "kuristuvat" telojen päälle ja jos niitä ei poista, ne jättävät jopa pysyvät jäljet silikoniteloihin.Oman kokemuksemme pohjalta voimme suositella Roomba e5:sta myös lemmikkitalouteen.Roomba e5 ilahdutti testeissä etenkin seinänvierustojen siivouksen osalta. Seinän vierustoja tavallisella imurilla imuroidessa tuppaa aina jäämään jonkin verran likaa aivan lattian ja seinän väliin. Tämän ongelman Roomba e5 hoitaa pyörivällä sivuharjaksellaan, joka kiskoo lian tuosta sitkeästä seinänvierustan taitteesta todella tehokkaasti irti.Roomba myös kulkee pidempiä seinänvierustoja vasten tavallaan "nytkyttäen", tehostaen seinän vierustalta tehtyä siivousta.Yhdessä testikohteessamme oli kylpyhuone, jossa lattia jatkui samalla materiaalilla seinälle asti. Tuossa tilassa robotti onnistui saamaan seinän ja lattian välisen kulman puhtaammaksi kuin mitä se oli koskaan aiemmin ollut.Myös nurkat tulevat puhtaaksi erittäin tehokkaasti.Roomba e5 osaa tunnistaa automaattisesti lattian reunat ja portaat, eli robottia voi huoletta käyttää myös kaksikerroksisen talon ylemmässä kerroksessa, vaikka portaikko olisikin ns. avointa mallia. Eli robotti ei pääse tipahtamaan portaita alas vaan se pysähtyy ennen portaikkoon tippumista.Kaksikerroksisessa kodissa robotin käyttäminen on luonnollisesti hieman hankalampaa kuin yksikerroksisessa - robotti-imurithan eivät osaa portaita kiivetä, eivätkä niitä imuroida. Mutta robon voi aivan hyvin napata kainaloon ja siirtää yläkertaan imuroimaan aina silloin tällöin.Toki ideaalitilanne olisi se, että molemmissa kerroksissa olisi oma roboimurinsa, mutta tässä tulevat luonnollisesti budjettikysymykset vastaan. Tällöinkin luonnollisesti portaikko pitää imuroida jollain muulla ratkaisulla.Roomba e5 oli selkeästi hiljaisempi kuin kalliimmat-ominaisuudella varustetut Roombat. Mutta missään nimessä hiljaiseksi sitäkään ei voinut kehua, vaan tavanomaisilla asetuksilla melu vastasi pitkälti tavallisen imurin aiheuttamaa melutasoa.Mittauksissamme Roomba e5 melutaso noin metrin etäisyydeltä laitteesta oli 60 dB, jota voinee pitää jossain määrin häiritsevänä, etenkin kun robotti imuroi toista tuntia yhteen menoon.Melutason kanssa pystyi elämään, päinvastoin kuin joissain malleissa, mutta mukavaa sekään ei ollut. Roomba e5 kannattaakin ajastaa imuroimaan asunnon ollessa tyhjillään, jolloin robotti saa rauhassa imuroida ja asunnon asukkaat eivät joudu kuuntelemaan siivouksen ääniä.Kuten yleensäkin robotti-imureissa, pölysäiliö on todella, todella pieni perinteisiin pölynimureihin verrattuna. Pölysäiliö pitää tyhjentää suhteellisen tiheästi - testissämme pölysäiliö täyttyi alussa jo parin päivän jälkeen.Mutta alun jälkeen, kun robottia käytetään tavalla, joka on sille suunniteltu, eli päivittäin, pölyä ei ehdi enää kertymäänkään ja tyhjennysväli venähtikin lopulta lähes parin viikon mittaiseksi. Tämä siis myös lemmikkitaloudessa, syksyn lehtien kera.Roomban säiliön tyhjennys on helppo homma - laitteen takaosasta vedetään ulos pölysäiliö ja kopsautetaan se tyhjäksi sekajätteen sekaan. Eli mitään pölypusseja ei tarvita, johon kuluisi rahaa, päinvastoin kuin perinteisissä pölynimureissa.Roomba e5:ssa selkein ero valtaosaan muista roboimureista on se, että pölysäiliön voi myös pestä. Eli tyhjäksi kopautuksen jälkeen sen voi huuhdella vesihanan alla täysin puhtaaksi, jolloin koloihin kertynyt pölykin saadaan pölysäiliöstä pois.Aivan täysin itsekseen Roomba e5 ei hyrrää, vaan sekin vaatii aika ajoin pientä huoltoa. Käytännössä asunnon likaisuudesta riippuen robotti-imuri olisi hyvä puhdistaa parin viikon tai kuukauden välein. Mikäli asunnossa on pitkähiuksisia kaksilahkeisia tai lemmikkejä, kannattaa puhdistus tehdä kerran viikossa.Tähän hommaan ei kuitenkaan kauaa mene. Tietysti ensimmäisenä kannattaa tyhjentää ja pestä pölysäiliö. Mutta myös puhdistustelat on syytä irrottaa ja poistaa niiden päihin helposti kertyvä pöly ja muu lika, jota ei saa poistettua ilman telojen irrotusta. Pitkät karvat ja hiukset kiertyvät helposti myös telojen ympärille, joten nekin pitää poistaa puhdistuksen yhteydessä.Myös pyörivä harja kerää helposti hiuksia ja karvoja juureensa, joten sekin on syytä puhdistaa aika ajoin. Tämän lisäksi renkaiden pyöriminen kannattaa tarkistaa ja poistaa mahdolliset pölyt ja karvat renkaiden akseleista.Siivousjälki oli kautta linjan erittäin hyvää. Tämä koskee sekä mattoja että kovia pintoja. Ainoastaan paksummissa matoissa voidaan sanoa, että tietyt kalliimmat roboimurit osaavat tehdä vieläkin parempaa jälkeä kuin Roomba e5. Mutta heti perään pitää sanoa, että mattojen suhteen Roomba e5 tekee tästä huolimatta parempaa jälkeä kuin mihin ns. perinteisellä imurilla kukaan käsipelillä pystyisi.Myös seinän vierustat ja nurkat tulevat puhdistetuiksi erittäin tarkasti - jälleen, pakko sanoa, tarkemmin kuin mihin käsipelillä pystyisi.Ainoat miinukset tulevat siitä, että toisinaan - ehkä yhden kerran kymmenestä - Roomba e5 jätti jonkin tietyn kohdan asunnosta jostain syystä kokonaan siivoamatta. Tämä ei ole sinänsä iso ongelma, jos robotin antaa pyöriä lähes päivittäin asunnossa - yhden kohdan väliin jättäminen tuskin näkyy. Mutta selkeä ihmettelyn aihe silti.Toinen miinus tulee siitä, että toisinaan Roomba e5 jättää telakan kohdalle pienen pölykeon. Ilmeisesti robotti on ohjelmoitu imuroimaan vasta pienen matkan päästä telakasta ja näin ollen pysähtyessään sen teloista toisinaan jää sen omalle "parkkipaikalle" pieni annos likaa.Roomba e5 suurin rajoitus on puuttuva siivouksen jatkaminen latauksen jälkeen. Tämä rajoittaa roboimurin ideaalin asunnon koon siihen, mihin sen akku yhdellä latauksella riittää. Käytännössä akku kestää noin 50m2 siivottavan lattiapinta-alan verran, joka on tietysti asunnosta ja sisustuksesta riippuen jotain 60m2 ja 80m2 väliltä. Tätä isompiin asuntoihin Roomba e5 ei järkevästi sovellu, koska tällöin robotti ei voi ajastettuna siivota koko asuntoa.Myös Roomban ongelmat paksujen mattojen kanssa kannattaa huomioida - mikäli nilkkaa myöten upottavat matot ovat juuri sinun juttusi, ei Roomba e5 niiden kanssa selviä. Tokihan matot voi kerätä aina rullalle ennen siivousta, mutta tämä taas sotii vahvasti koko robotti-imurin ideaa vastaan, jonka pitäisi helpottaa elämää ja tehdä imuroinnista itsestään tapahtuva projekti.Tällaisiin asuntoihin Roomba e5 on erittäin hyvä valinta.Roomba e5 asettuu ylempään keskiluokkaan hintansa puolesta - 500-700 euron hintahaarukkaan . Sen ainoa selkeä heikkous on sen kyvyttömyys jatkaa siivousta akun loputtua. Tämä rajaa rankasti Roomba e5 käyttökohteita neliöiden osalta, koska puuttuvan ominaisuuden vuoksi se ei sovellu lainkaan isompiin asuntoihin tai omakotitaloihin.Myös muista Roombista tuttu herkkyys jumittaa mitä erilaisimpiin esteisiin on selkeä heikkous, mutta jonka kanssa toki oppii elämään, jos niin haluaa. Käytännössä asunnon muuttaminen robottiystävälliseksi on mahdollista, sitenkin että joka kerta imuroinnin yhteydessä hommaa ei tarvitse tehdä uusiksi.Roomba e5 on kuitenkin loistava ratkaisu etenkin lemmikkikoteihin, jossa karvaa lähtee paljon - kahden silikonitelan ja tehokkaan imurin yhdistelmä osoittautui testeissämme erittäin tehokkaaksi poistamaan eläinten karvat asunnosta, pinnasta riippumatta.Kaiken kaikkiaan. Mutta se on myös kallis, kun huomioidaan sen neliörajoitukset.Rahallisesti robotti-imuri ei säästä lainkaan rahaa, päin vastoin - akkuja pitää toisinaan uusia ja pölypussittomuuskaan ei ole iso etu, kun pölypussittomia perinteisiäkin imureita löytyy. 500 - 700 euroaimurista on paljon rahaa ja tällöin ihminen ostaakin itselleen lähinnä aikaa, jonka voi käyttää muuhunkin kuin imurin varressa heilumiseen.Alle 80m2 koteihin löytyy halvempiakin robotti-imureita kuin Roomba e5. Myös sellaisia, jotka tekevät ainakin lähestulkoon yhtä hyvää jälkeä kuin Roomba e5.Asuntoihin, joissa likaa ei tule paljoa ja neliöitä on alle 80m2, on tarjolla myös halvempia vaihtoehtoja. Mutta mikäli Roomba e5 hinta tippuu nykytasosta, esim. alle 500 euroon, se on ehdottomasti hyvä ostosRoomban mallinumerointi on erittäin kirjavaa. Muttaja itse asiassa nykytiedon mukaan sama asia kuin mikä tahamsa Roomba e5xxx -koodilla myytävä tuote. Lisävarusteiden määrä, tuotteen väri, jne voivat vaihdella, mutta itse imuri on kaikissa edellämainituissa tapauksissa sama.Siivoustuloksesta ei voi tähtiä tipauttaa, jälki on hyvää, materiaalista riippumatta. Mutta kyvyttömyys ladata itsensä ja jatkaa tämän jälkeen keskeytynyttä työtä rajaa imurin käyttökohteet auttamattoman pieneksi - tästä lähtee väistämättä puolikas tähti pois, kun hintaluokka on kuitenkin varsin korkea.Myös Roomban tapa jumittaa mitä erilaisimpiin esteisiin vaatii asunnon muokkausta - erittäinkin paljon tietyissä tapauksissa - ja näin ollen turhaa vaivaa, jota robotin nimenomaan pitäisi vähentää. Tästä lähtee kokonainen tähti pois.Kuulisimme mielellämme, jos robotti-imureista on kysyttävää, kommentteja tai kokemuksia. Keskustelua voi käydä vaikkapa keskustelualueidemme Keskustelua robotti-imureista -ketjussa.Olemme arvostelleet muitakin kotitalousrobotteja sivuillamme, tässäpä lisää lueskeltavaa: