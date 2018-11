Gigantti paljasti myydyimmät televisiot – Näin suuria telkkareita suomalaiset ostavat

Televisioiden näytön koko on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi ja tällä hetkellä suosituimmat televisiot näyttäisivät olevan kooltaan 55–65 tuumaa. Ultra HD -tarkkuudesta ja älyominaisuuksista on niin ikään muodostunut vakio-ominaisuus. Huomionarvoista on sekin, että vaikka käyvän television saa nykypäivänä muutamilla satasilla, niin siitä huolimatta yli tuhannen euron televisioille on edelleen kysyntää.Lokakuun myydyin televisio oli Samsungin 65-tuumainen älykäs UHD-televisio, joka maksaa tällä hetkellä 1499 euroa, mutta lokakuun alussa sitä sai edullisimmillaan 995 eurolla . Listan kakkosena on LG:n 65-tuumainen UHD-televisio, jota myytiin vielä toukokuussa 4600 eurolla, mutta nyt sen hinta on puolittunut noin 2300 euroon. Gigantilla televisio maksaa 2900 euroa.