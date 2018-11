Facebook painosti – Oculus-lasien päivityksestä tulossa vaatimaton

TechCrunchin mukaan VR-laseja kehittävän Oculuksen seuraavan sukupolven mukaan VR-laseja kehittävänseuraavan sukupolven lasit tulevat olemaan luonteeltaan lähinnä tekniikkapäivitys . Alun perin yhtiö tavoitteli täysin uudistettujen lasien kehittämistä.

Oculuksen perustajiin kuulunut toimitusjohtaja Brendan Iribe päätti jättää yhtiön, koska omistajaohjauksessa oltiin eri mieltä tuotemalliston tulevaisuudesta. Iribe olisi halunnut tehdä Rift 2:sta perinpohjaisesti uudistetun, mutta Facebookin näkemyksen mukaan Oculuksen tulisi edetä maltillisemmalla tahdilla tuotekehityksessä. Facebookin tavoitteena on tuoda VR-lasit mahdollisimman monen ulottuville, kun taas Iribe ei olisi halunnut tehdä kompromisseja tekniikan näkökulmasta.



Tästä syystä seuraavan sukupolven Oculus Rift -laseissa on lähinnä parempi näyttötekniikka sekä uudistettu liikkeentunnistus. Vaatimattoman päivityksen takia Oculuksen vaarana on pudota kilpailijoiden kelkasta teknisen kehityksen näkökulmasta.