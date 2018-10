Tulevassa Red Dead Onlinessa ei piraattisivuista keskustella

Read Dead Redemption 2 ilmestyi perjantaina ilman onlinepelimuotoa. Pelinkehittäjä Rockstar Games on ilmoittanut Read Dead Onlinen betan tulevan marraskuun aikana. Onlinepelien tunnettu ongelma on kuitenkin rasistiset ja misogynistiset trollit ja muut häiriköt, jotka pilaavat helposti muiden pelaajien pelinautinnon. Rockstar on isona pelifirmana jo tottunut taistelemaan näitä ongelmia vastaan. Yhtenä ratkaisuna ongelmaan on nähty sanafiltterit, jotka estävät tiettyjen sanojen kirjoittamisen kokonaan pelin sisällä.Reddit-käyttäjäon päässyt käsiksi RDR2:n sanafiltterilistaan ja jakanut sen Redditissä . Listalta löytyy rasistisia, misogynistisiä, antisemistisiä ja paljon muita sanoja. Hieman yllättäen listalta löytyy kuitenkin myös torrentsivusto The Pirate Bay (""). Lisäksi jopa itse s-sana on kiellettyjen joukossa. Ratkaisun jossain määrin ymmärtää, sillä RDR2:en kaltaiset suosikkipelit joutuvat painimaan piratismin kanssa, mutta silti listalta löytyy yllättäviäkin sanoja piratismiin liittyen. Esimerkiksi vuosia sitten jo sulkeutuneet BTJunkie ("") ja Fenopy.se ("") löytyvät listalta.