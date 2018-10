Lista julki – Nämä pelit tulevat uudelle PlayStation Classic -konsolin mukana

Battle Arena Toshinden

Cool Boarders 2

Destruction Derby

Final Fantasy VII

Grand Theft Auto

Intelligent Qube

Jumping Flash

Metal Gear Solid

Mr Driller

Oddworld: Abe's Oddysee

Rayman

Resident Evil Director's Cut

Revelations: Persona

Ridge Racer Type 4

Super Puzzle Fighter II Turbo

Syphon Filter

Tekken 3

Tom Clancy's Rainbow 6

Twisted Metal

Wild Arms

Alkuperäiseen esikuvaansa nähden lähes puolet pienemmän Pleikkarin mukana tulee lähes 20 peliä, joista vain kourallisen nimet kerrottiin syyskuussa. Nyt Sony on paljastanut koko pelilistan (lista on luettavissa alla). Mukana on esimerkiksijaJoulukuun 3. päivä myyntiin tulevassa pakkauksessa on myös kaksi ohjainta ja HDMI-kaapeli. Hintaa PlayStation Classic -konsolilla on 99,99 euroa