Jättimäinen yrityskauppa – Linux-ohjelmistokehittäjästä maksetaan 34 miljardia dollaria

Teknologiajätti IBM on ilmoittanut ostavansa avoimeen lähdekoodiin perustuvia ohjelmistoja kehittävän Red Hatin. IBM on esittänyt noin 34 miljardin dollarin ostotarjouksen Red Hatistä eli yhtiö olisi valmis maksamaan jopa 60 prosentin preemion viimeisimpään pörssinoteeraukseen nähden.

Yrityskauppa on IBM:n historian suurin ja Yhdysvaltain teknologiasektorillakin se nousee suurimpien joukkoon. Red Hat on maailmalla tunnettu yritysmarkkinoille suunnatuista avoimeen lähdekoodiin perustuvista ohjelmistotuotteista ja teknologioista, mistä kaikkein tunnetuin on yhtiön nimeä kantava Linux-pohjainen käyttöjärjestelmä.



Mikäli kauppa toteutuu, Red Hatistä tulee osa IBM:n nykyistä Hybrid Cloud -nimistä divisioonaa. Red Hatillä on erityisen vahva markkina-asema palvelinkeskusohjelmistoissa. Kaupan myötä IBM vahvistaa asemiaan esimerkiksi Amazonia ja Microsoftia vastaan.