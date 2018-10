Tesla ylsi voitolle – Lupaa jo uutta automallia

Teslan syksy on ollut viestinnällisesti myrskyisä, mutta kolmannen vuosineljänneksen osavuosituloksen julkistamisessa toimitusjohtaja Elon Muskilla oli kerrottavana iloisia uutisia. Tesla on saavuttanut ensimmäisen voitollisen vuosineljänneksen kahteen vuoteen. Teslan syksy on ollut viestinnällisesti myrskyisä, mutta kolmannen vuosineljänneksen osavuosituloksen julkistamisessa toimitusjohtaja Elon Muskilla oli kerrottavana iloisia uutisia. Tesla on saavuttanut ensimmäisen voitollisen vuosineljänneksen kahteen vuoteen.

Musk yritti samalla valaa tulevaisuudenuskoa sijoittajiin paljastamalla Model Y -crossoverin viimeisen prototyypin olevan valmis, joten auton tuotannon aloittamisen esivalmistelut ovat käynnistymässä. Massatuotanto alkanee kuitenkin vasta vuonna 2020, joten toistaiseksi kuluttajien on tyytyminen nykyiseen sähköautomallistoon. Model Y voidaan kuitenkin esitellä suurelle yleisölle jo ensi vuonna.



Tesla on laajentanut mallistoaan nopealla aikataululla, mikä on syönyt paljon pääomaa ja samalla yhtiön tuotantokapasiteetti on koetuksella. Sijoittajatkin alkavat vaatia investoinneilleen tuottoa, joten rahaa ei voi enää polttaa yhtä huolettomasti kuin aiemmin.