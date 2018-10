Suomen HD-siirtymä viivästyy – DNA ei halua maksaa kuluttajille uusia antenneja

Siirtymässä on sattunut uusi käänne , joka todennäköisesti jatkaa siirtymäkautta aiottua pidemmälle. Omaa antennitelevisioverkkoa ylläpitävä DNA on nimittäin valittanut Ylen tv-ohjelmien jakelua koskevasta tarjouspyynnöstä markkinaoikeuteen., sanoo Ylen tuotantojohtajaKiistassa on kyse kuluttajille aiheutuvien kustannusten vastuista. DNA:n mielestä se ei ole velvollinen kustantamaan uuden tekniikan vaatimia antenneja kotitalouksiin ja vapaa-ajan asuntoihin. Ylen mielestä taas on kohtuutonta, että kuluttajat joutuisivat kustantamaan myös antennit, sillä moni joutuu HD-siirtymän lisäksi ostamaan myös uuden digiboksin.