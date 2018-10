Facebook kärsii kadosta – Oculuksen entinen toimitusjohtaja siirtyy sivuun

Iribe ei ole ensimmäinen iso nimi, joka on viime aikoina lähtenyt Facebookilta. Kerroimme asiasta viimeksi vajaa kuukausi sitten, kun Instagramin perustajat ilmoittivat lähtevänsä somejätin palveluksesta. Iribe kertoi päätöksestään Facebook-päivityksessä, jossa kertoi "siirtyvänsä eteenpäin kuuden upean vuoden jälkeen". Iribe ei kuitenkaan kertonut syytä lähdölleen.Brendan Iribe oli mukana perustamassa Oculusta ja auttamassa Riftin keksijäjulkaisemaan ensimmäisen version VR-silmikosta Kickstarterissa vuonna 2012. Iribe toimi yhtiön toimitusjohtajana aina vuoteen 2016, jolloin hän siirtyi yhtiön-osaston johtoon.Facebookilta on viimeisimmän vuoden aikana lähtenyt monia Facebookiin yritysoston mukana siirtyneitä henkilöitä, kuten WhatsAppin perustaja, Instagramin perustajatjasekä Oculukselta Palmer Luckey. Erojen taustalla on ollut tyytymättömyyttä ja muuta eripuraa Facebookin linjaa kohden, joten huolimatta siitä, että Iriben lähtö näyttää sujuneen yhteisymmärryksessä, saattaa taustalta paljastua vielä muuta ajan kuluessa.