Usain Bolt saatetaan nähdä FIFA19:ssa

BOLT HAS HIS BRACE! ⚡️



That's two goals tonight for @usainbolt!! What a moment in sport, don't think limits! #CCMFC 🎥 @FOXFOOTBALL pic.twitter.com/0NeIH9i49V -- Central Coast Mariners (@CCMariners) October 12, 2018

Viime aikoina haaveet ovat saaneet vähän konkretiaa, kun 100 metrin maailmanennätyksen haltija on ollut testissä australialaisessa Central Coast Marinersissa, joka pelaa maan pääsarjassa. Vielä jamaikalainen ei ole onnistunut vakuuttamaan joukkueen seurajohtoa taidoistaan, sillä sopimus on edelleen syntymättä. Jos se kuitenkin syntyy, tullaan Bolt todennäköisesti lisäämään Electronic Artsin FIFA19-peliin tulevaisuudessa julkaistavan päivityksen mukana. Vaikka sopimus ei syntyisikään, lähteet lähellä EA:ta kertovat että Bolt voidaan silti mahdollisesti lisätä peliin vapaana agenttina. Tämä mahdollistaisi pelaajille Boltin nappaamisen joukkueeseensa ja kokeilemaan miten sprintteri pärjää virtuaalisella jalkapallokentällä, jota on usein arvosteltu nopeuden ylikorostamisesta muihin ominaisuuksiin verrattuna.Bolt teki vastikään kaksi maalia harjoitusottelussa Marinersin paidassa, joten ehkä paikka suositussa konsolipelissä olisi ansaittu joka tapauksessa.