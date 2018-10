Prinssi Harrylla suomalainen älysormus – Google-haut räjähtivät

1) Prinssi Harrylla oli sormessa @ouraring



Daily Mail kirjoitti siitä jutun:



Tuotteen googletukset meni aivan uusiin sfääreihin #Vaikuttajamarkkinointi

Harryn on nähty käyttävän oululaisen Oura Healthin mustaa sormusta, joka mittaa aktiivisuutta, sydämen sykettä ja unen laatua. Sormuksesta uutisoivat esimerkiksi Daily Mail ja People, joten se on herättänyt kiinnostusta, joka on näkynyt aina Google-hauissa asti. Twitter-käyttäjä @Anttikoo nosti esille Google Trendin tilaston, jossa näkyy iso piikki hauissa liittyen Ouraan Iso-Britanniassa.Yritys on kertonut myös NBC Newsille , että se on parhaillaan murtautumassa markkinoille Yhdysvalloissa apunaan julkkikset ja huippu-urheilijat jotka käyttävät tuotetta.