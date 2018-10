Päivän diili: Kunnostettu iPad Air 2 yli kolmanneksen halvemmalla

Applen toisen sukupolven iPad Air on löytänyt tiensä tämän päivän tarjouksiin. Edeltäjää kevyempi ja kapeampi laite tarjoaa mm. Touch ID -sormenjälkilukijan.

Tavallisesti yli 450 euron laitetta saa nyt alle 300 eurolla kunnostettuna. Kyseessä on iPad Air 2 64 GB 299 euron hintaan Värinä on harmaa Space Gray.Teknisesti iPad Air 2 tarjoaa mm. 9,7 tuuman Retina-näytön, 8 megapikselin kameran sekä 64 gigatavun tallennustilan. Vaikka kyseessä on kunnostettu laite, niin sille tarjotaan sama vuoden takuu kuin muillekin laitteille.Lisäksi 299 euron hintaan saa ilmaisen toimituksen.