AfterDawnin oma uutissovellus Androidille päivittyi, v1.60 korjaa bugeja, nopeuttaa sovellusta

Viimeisten kuukausien aikana sovelluksemme on kaatunut vain äärimmäisen harvoin ja ns. uptime-taso on ollut jatkuvasti yli 99,9% tasolla. Tästä huolimatta yksikin kaatuminen on mielestämme liikaa ja siksipä uusin versio korjaakin kaikki tiedossa olleet ongelmat sovelluksen toiminnasta.Samalla taustalla olevia kirjastoja on hieman uusittu sekä sovelluksen toimintaa nopeutettu.Sovelluksemme avulla voit seurata reaaliajassa AfterDawnin,sekä:n uutisia. Lisäksi sovelluksessa on näppärä widgetti, jonka voi asettaa Androidin kotinäyttöön haluamallaan väriteemalla, josta löytyvät uusimmat uutisemme välittömästi.Sovellus on luonnollisestieikä vaadi mitään tarpeettomia oikeuksia. Ja käyttäjämme tuntuvat tykkäävän sovelluksestamme: sen arvostelujen keskiarvo on jo 4,4/5,0 Googlen Play -kaupassa.Kokeile ihmeessä: