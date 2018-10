Photoshop vihdoin myös iPadille

Adobe MAX 2018: Phil Schiller discusses Photoshop for iPad, AR, collaboration with Adobe https://t.co/8y3YzIiFAv by @MichaelSteeber pic.twitter.com/iu692sM7mg -- 9to5Mac  (@9to5mac) 15. lokakuuta 2018

Adobe on parhaillaan päivittämässä kaikkia Creative Cloud -sovelluksiaan ja tuomassa niitä kaikille tärkeimmille alustoille. Tänään yhtiö ilmoitti Max 2018 -tapahtumassaan Los Angelesissa Photoshopin tulevan iPadeille vuoden 2019 aikana.Photoshop for iPadin luvataan toimivan yhdessä muiden alustojen sovellusten kanssa ja synkronoivan PSD-tiedostoihin tehdyt muutokset kaikilla alustoilla. Sovelluksen käyttökokemus on Adoben mukaan kokonaan uudelleen suunniteltu ja optimoitu käytettäväksi kosketusnäytön kanssa. Sovellus tukee myös tietysti iPadin stulys-kynää.Adobe kertoo iPad-sovelluksen perustuvan samaan koodiin kuin pöytäversiokin, joten suorituskyvystä eikä editointi jäljestä ole tingitty.Adobe on jo kauan sanonut, haluavansa mahdollistaa käyttäjiensä työskentelyn missä ikinä he ovatkin. Aikaisemmin se tarkoitti eri sovellusten synkronointia Creative Cloudiin, mutta nyt vaikuttaa siltä, että yhtiö on tuomassa pääsovelluksensa täydellisinä versioina myös mobiiliin.