Sony-pomo palasti – Uuden sukupolven PlayStation on välttämättömyys

Yoshida varoi sanomasta tarkemmin mitä hän tarkoittaa seuraavan sukupolven laitteistolla, mutta voidaan hyvällä syyllä olettaa hänen tarkoittaneen.

Yoshida varoi sanomasta tarkemmin mitä hän tarkoittaa seuraavan sukupolven laitteistolla, mutta voidaan hyvällä syyllä olettaa hänen tarkoittaneen. Yoshida vaikuttaa olevan kuitenkin varma, että uuden sukupolven konsolille on edelleen kysyntää, vaikka älypuhelinpelaaminen on kasvanut ja suoratoistopelaaminen osoittaa uutta tulemista.Tällä viikolla Microsoft paljasti Project xCloud -pilvipelipalvelun , jonka on määrä tulla julkiseen betatestaukseen ensi vuonna. Microsoft on myös laajenemassa tontille tarjoamalla Chrome-käyttäjille mahdollisuutta pelata Ubisoftin Assassin's Creed Odyssey -peliä . Nintendo on niin ikään alkanut tarjota kaikkein raskaimpia uutuuspelejä Japanissa suoratoistona Switch-pelaajille.