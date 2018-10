Facebook julkaisi älynäytön videopuheluille

Today we're excited to introduce @PortalFacebook to everyone. Come say hi and check out https://t.co/jQuzzc97CK to learn more. pic.twitter.com/PzlTQDi6NI -- Facebook (@facebook) October 8, 2018

Facebookin maanantaina julkaisema Portal on älynäyttö, jolla on mahdollista soittaa ja vastaanottaa videopuheluita Facebook-kavereilta ja Messenger-kontakteilta. Laite tulee kahtena eri hintaversiona. Halvemmassa 199 dollaria kustantavassa Portalissa on 10,1" näyttö, kun taas kalliimmassa Portal+:ssa on 15,6" näyttö ja hintaa 349 dollaria. Näyttöjen resoluutiot ovat 1200x800 ($199) sekä 1920x1080 ($349). Molemmissa laitteissa on 12 megapikselin kamera.Portal pystyy myös toistamaan musiikkia Spotifystä, videoita Facebookin Watchista (Facebookin VOD-palvelus, ei saatavilla Suomessa) sekä toimimaan digitaalisena kuvakehyksenä, kun sitä ei muuten käytetä. Laitteeseen on myös sisäänrakennettu Amazonin virtuaaliassistentti Alexa. Amazonin vastaavista poiketen Alexa herää käskystä "Hey Portal".Tietoturvaa Facebook on myös ajatellut. Portalissa on kytkin, joka sulkee laitteen kameran ja mikrofonin. Kytkimen kerrotaan irrottavan kameran ja mikrofonin fyysisesti, joten niitä ei saa kytkettyä päälle painamatta kytkintä uudestaan. Portalin mukana tulee myös kameran päälle sopiva suojus, joka estää kameran käyttämisen, mutta mahdollistaa mikrofonin käytön esimerkiksi ääniohjaukseen.Laite on ennakkotilattavissa USA:ssa ja sen toimitukset alkavat marraskuun puolessa välissä. Suomen saatavuudesta ei ole vielä tietoa.