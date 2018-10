Suomalaisinnovaatio sai rahoitusta – VR-lasit tulossa markkinoille tänä vuonna

Series B -rahoituskierroksella haetun uuden pääoman turvin Varjo aikoo yli kaksinkertaista kehitystiiminsä koon 80:stä noin 200 työntekijään. Lisäksi varoja käytetään yhtiön ensimmäisen tuotteen julkaisuun. Ensimmäiset Varjo-lasit ovat tulossa tämän vuoden lopulla markkinoille. Lasit on suunniteltu ammattilaiskäyttöön ja kohdemarkkinat löytyvät esimerkiksi autoteollisuudesta, ilmailusta ja arkkitehtitoimistoista.Erityistä Varjon kehittämässä näyttöteknologiassa on se, että näytön tarkkuus vastaa ihmissilmän erotuskykyä. Nykyisissä prototyyppilaseissa näytön resoluutio on peräti 50 megapikseliä per silmä. Se on 20-kertainen parannus markkinoilla jo oleviin kuluttajatuotteisiin. Varjo on kuitenkin puhunut jopa 70 megapikselin tarkkuudesta.Varjo kertoo aloittaneensa jo yhteistyön Airbusin, Audin, Liliumin, Saabin, Sellenin, VolkswagenIn ja Volvon kanssa. AR- ja XR-laajennos tämän vuoden lopulla julkaistaviin VR-laseihin on tulossa vuoden 2019 alkupuoliskolla.