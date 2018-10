SpaceX:n Falcon 9 -raketti laskeutui ensimmäistä kertaa onnistuneesti Kalifornian rannikolle

Falcon 9's first West Coast land landing pic.twitter.com/zObJgzLI0C -- SpaceX (@SpaceX) October 8, 2018

Maanantai aamuyöllä Suomen aikaan laukaistu raketti oli ensimmäinen Falcon 9-raketti, joka onnistuneesti myös laskeutui Yhdysvaltojen länsirannikolla maalle. Aikaisemmin SpaceX on onnistunut laskeutumisessa maalle 11 kertaa, mutta nyt kyseessä oli ensimmäinen Kalifornian rannikolla.Lastina laukaisussa oli tällä kertaa reilu 1500 kiloinen Argentiinan avaruuskomission satelliitti SAOCOM 1A. Satelliitti on toinen kahdesta identtisestä Argentiinan uudesta satelliitista, jotka lähetetään maan kiertoradalle tutkimaan maapalloa ja auttamaan hätätilanteisiin ja luonnonkatastrofeihin vastaamisessa. SAOCOM 1B:n suunniteltu laukaisu on vuonna 2019 ja myös silloin sen on määrä lähteä matkaan Falcon 9-raketilla.Alla olevassa videossa raketin laukaisu ja laskeutuminen. Video alkaa lähtölaskennasta (16:49). Laskeutuminen näkyy kohdassa 24:35.