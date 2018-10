Älä asenna Windows 10 -päivitystä – Microsoft keskeytti jakelun

on päättänyt keskeyttää päivityksen jakelun kaikilta Windows 10:n käyttäjiltä. Sillä välin yhtiö aikoo tutkia mistä ongelmat oikein johtuvat ja voiko asialle tehdä jotakin Microsoftin päässä. Ohjelmistojätti ohjeistaa olla asentamatta päivitystä manuaalisesti, mikäli ISO-tiedoston on ladannut jo aikaisemmin.Mikäli päivityksen on ehtinyt jo asentaa ja tietoja on hävinnyt, Microsoft kehottaa ottamaan yhteyttä suoraan yhtiöön. Microsoft aikoo tuoda jakeluun päivitetyn ohjelmiston tutkintojen jälkeen.Microsoftin asiakastuen suomalainen puhelinnumero on 09 8171 0400.