Kaupoissa myytiin jo huomisen Google-julkistusta

Näiden lisäksi Googlella on vielä ainakin yksi tuote, joka nähdään ensi kertaa virallisesti huomisessa lehdistötilaisuudessa. Kyseessä on uusi Chromecast, jonka vuotamiseen ovat osallistuneet pari yhdysvaltalaista kauppaketjua.Elektroniikkakauppa Best Buy sekä maailman suurin kauppaketju Walmart ovat molemmat onnistuneet myymään kuluttajille vielä julkaisematonta Chromecast-laitetta. Eilen julkaistussa Reddit-viestissä kerrotaan , että uusi kolmannen sukupolven Chromecast irtosi Walmartista edeltäjän (kuvassa) hinnalla.Kaupan järjestelmästä tosin hintaa laitteelle ei löytynyt, joten laite myytiin edeltäjämallin hinnalla. Näinpä vuodosta ei voi päätellä mihin hintaan uutuuslaitetta on tarkoitus myydä. Julkaistusta kuvasta ei puolestaan voi päätellä oikeastaan mitään muuta kuin, että laite näyttää kovasti edeltäjältään. Ilmeisesti laitteessa on uutta Bluetooth-yhteys, mutta jäämme odottamaan huomista ja virallisia tietoja.