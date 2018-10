Googlen kuvaformaatti saa lisää tukea – Firefoxiin on tulossa WebP-tuki

Microsoft ilmoitti viime viikolla aikeistaan tukea WebP:tä Edge-verkkoselaimessa ja tukijoiden joukkoon on liittynyt myös Firefox . Mozilla aikoo lisätä WebP-tuen kaikkiin Gecko-selainmoottoriin perustuviin selaimiinsa vuoden 2019 alkupuoliskolla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Firefoxin kaikki versiot tukevat Googlen kuvaformaattia iOS-sovellusta lukuun ottamatta.Safarista on näillä näkymin tulossa ainoa iso verkkoselain, joka ei tue WebP:tä. Apple testasi WebP-tukea Safarissa vuoden 2016 kesällä, mutta yhtiö on sittemmin poistanut tuen.Mozilla perusteli tuen lisäämistä sillä, että näköpiirissä on useita kehityskulkuja, jotka viittaisivat WebP.n yleistymiseen. Mozilla tukee myös kehitteillä olevaa AVIF-kuvaformaattia, joka perustuu Googlen VP8-videopakkausteknologian seuraajaan, AV1:een. Uutta videopakkausteknologiaa tukevat myös Google, Apple, Microsoft, Cisco, Amazon, Netflix ja Facebook.