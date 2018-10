Fortniten luojat ostivat suomalaisfirman

A big welcome to Kamu, the Helsinki-based game security and player services company that has joined our team at Epic! https://t.co/E5KTqE7eiA pic.twitter.com/BEXw5Lrc5g -- Unreal Engine (@UnrealEngine) October 8, 2018

Kamu on Helsingissä toimiva pelipalveluja tarjoava yritys. Yhtiö tarjoaa palveluita pelaajatyytyväisyyden, peliturvallisuuden sekä pelaajayhteisön hallintaan. Epic Games on käyttänyt yhtiön palveluja jo aikaisemminkin hittipelissään. Yhtiön toimitusjohtajan Tim Sweeney sanoo yhteistyön Kamun kanssa olleen avainroolissa luodessa Fortniten "energistä moninpelikokemusta, joka on reilu kaikille pelaajille".- Pelin tekeminen ja julkaisu on suuri haaste nykypäivänä, mutta vasta puolet taistelusta. Kamun työkalut online-pelien hallintaan auttavat pelinkehittäjiä kasvattamaan ja ylläpitämään pelien suosiota julkaisun jälkeen, Sweeney jatkaa tiedotteessa Kamun Easy Anti-Cheat palvelu suojaa tällä hetkellä yli 80 peliä ja on asennettu yli 100 miljoonalle PC-pelaajalle ympäri maailman. Epic Gamesin kanta peleissä huijaamisesta on tullut selväksi. Yhtiö haastoi taannoin jopa 14 vuotiaan pojan tekijänoikeusloukkauksesta oikeuteen pojan huijattua suosikkipeli Fortnitessa.- Yhdistyminen Epic Gamesin kanssa ei ole ainoastaan lapsuuden unelman täyttyminen vaan se antaa myös suuren boostin kohti tavoitettamme auttaa kehittäjiä rakentamaan upeita pelikokemuksia. Huijaamista vastaan taisteleminen oli vasta alkua, nykyään tarjoamme kehittäjille myös tuotteita tunnistaa pelaajien halut ja tarpeet nopeasti, Kamun toimitusjohtaja Simon Allaeys kommentoi kauppaa.