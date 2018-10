Nintendo Switchistä on tulossa uusi versio

Switch osoittautui Nintendolle sen kovasti kaipaamaksi rahasammoksi. Wii U:n menestys oli surkea ja yhtiön käsikonsoleidenkin tulevaisuus on pidemmän aikaa näyttänyt synkältä, koska mobiilipelaaminen on siirtynyt kasvavissa määrin älypuhelimiin. Nintendo haluaakin varmistaa vuoden 2019 loppupuolella myyntiin tulevalla uudella Switch-versiolla, että konsoli pysyy kilpailukykyisenä ja pelaajien mielikuvissa haluttavana.Peliyhtiön suunnitelmista uutisoi Wall Street Journal . Lehdelle puhuneet lähteet eivät kuitenkaan osanneet sanoa tarkalleen mikä kaikki olisi muuttumassa uudessa Switchissä. Nintendo on kuitenkin pannut merkille, ettei konsolin nykyinen LCD-näyttö vastaa nykypäivän vaatimuksia.Jää nähtäväksi päivitetäänkö samassa yhteydessä Switchin prosessori. Nykyisessä konsolissa käytetään Nvidian kehittämää Tegra-alustaa.