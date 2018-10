Yllättävä tuoteuutuus – Microsoftilta edistykselliset kuulokkeet

Microsoftin eilinen lehdistötilaisuus poiki ainakin yhden yllättävän tuotejulkistuksen: Surface Headphone -kuulokkeet, joiden voimin ohjelmistojätti lähtee kilpailemaan muun muassa Bosen over-ear-kuulokkeita vastaan. eilinen lehdistötilaisuus poiki ainakin yhden yllättävän tuotejulkistuksen: Surface Headphone -kuulokkeet, joiden voimin ohjelmistojätti lähtee kilpailemaan muun muassa Bosen over-ear-kuulokkeita vastaan.

Erityistä Microsoftin Surface Headphone -kuulokkeissa on esimerkiksi säädettävä melunvaimennus (ANC), jossa valittavana on 13 eri vaimennustasoa. Kuulokkeiden äänenvoimakkuuden ja melunvaimennuksen tasoa säädetään kuulokkeiden "kuppeihin" integroitujen kiekkosäätimien avulla.



Kupeissa on myös kosketuspinnat, joilla voi esimerkiksi keskeyttää (ja käynnistää) toiston, siirtyä seuraavaan kappaleeseen (tai edelliseen) ja vastata puheluun. Musiikin toisto keskeytyy automaattisesti kun kuulokkeet ottaa pois korvilta ja alkaa taas kun kuulokkeet laittaa takaisin.



Kuulokkeet tulevat ainakin toistaiseksi myyntiin ainoastaan Yhdysvalloissa. Hintaa niillä on 350 dollaria.