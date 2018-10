Elon Musk luopuu Tesla-puheenjohtajuudestaan

Tapauksen ytimessä oli Muskin elokuussa julkaisemat Twitter-viestit, joissa Musk lupasi yksityistää Teslan ja lupasi omistajien pääsevän luopumaan osakkeesta 420 dollarin hintaan. SIjoittajille luvattiin mukavaa preemiota Teslan silloiseen kurssiin verrattuna, mikä kiihdytti Teslan kurssinousua twiittien julkaisun jälkeen. Viranomaisia tämä ei miellyttänyt, koska Musk ei ollut keskustellut todellisuudessa yksityistämisen rahoittamisesta, minkä takia viestit oli tulkittavissa osakemarkkinoiden manipuloinniksi.SEC neuvotteli Muskin kanssa tapauksesta, mutta Musk ei suostunut viranomaisten kanssa kompromissiin. SEC:lle ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin haastaa hänet oikeuteen. Nyt Musk on tullut kuitenkin toisiin aatoksiin ja hän on päättänyt sopia asian . Hintana on Teslan puheenjohtajuudesta luopuminen (45 vuorokauden sisällä) eikä hän saa palata tehtävään seuraavan kolmen vuoden aikana.Tesla ja Musk joutuvat lisäksi maksamaan erilliset 20 miljoonan dollarin korvaukset osakkeenomistajille syntyneistä vahingoista. Tesla joutuu myös palkkaamaan asianajajan, jonka tehtävänä on seurata Muskin viestintää.