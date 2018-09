Koskeeko jättimäinen Facebook-vuoto sinua? Se selviää vain näin

Eilen illalla ilmeni, että Facebookin kautta Eilen illalla ilmeni, ettäkautta on mahdollisesti päästy käsiksi jopa 50 miljoonan käyttäjän tileille . Tällä hetkellä ei tiedetä tarkkaan mitä tietoja on paljastunut, mutta ainakin palvelusta löytyneiden haavoittuvuuksien kautta on ollut mahdollista päästä käsiksi profiilin perustietoihin.

Tietovuotoa on kartoitettu sen verran, että sen on todettu koskettaneen 50 miljoonaa käyttäjää ja Facebook on kirjannut heidän käyttäjätilinsä ulos palvelusta. Näin haavoittuvuutta hyödyntävät tahot eivät pääse enää käyttämään tilejä. Käyttäjien on tosin nyt kirjauduttava takaisin palveluun. Varotoimenpiteenä Facebook on kirjannut 40 miljoonaa muuta käyttäjää pois palvelusta, vaikkei heidän uskota joutuneen kohteeksi.



Yli 90 miljoonaa käyttäjää on siis kirjattu ulos Facebookista ja muista palveluista, jotka käyttävät Facebook-kirjautumista.



Toistaiseksi tämä on ainoa tapa saada selville koskettaako tapaus omaa tiliä. Mitään tarkastus palvelua ei ole olemassa, joten omia tietoja ei kannata sellaisiin myöskään syöttää.



Tietomurron ytimessä on ollut Facebookin "Näytä miltä profiilini näyttää muille"-ominaisuus, jonka avulla voi tarkastella sitä, miltä oma Facebook-profiili näyttää muiden käyttäjien silmistä katsottuna. Löytyneet haavoittuvuudet antoivat murtautujille mahdollisuuden kopioida noin 50 miljoonan käyttäjän käyttöoikeustunnisteen (access token). Tästä syystä käyttäjien uloskirjaaminen riittää suojaustoimenpiteeksi.