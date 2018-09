Zeissin uudessa kamerasta löytyy Lightroom-sovellus

Optisia tuotteita kehittävä saksalainen Zeiss on esitellyt kiinteäpolttovälisen ja täyskennollisen kameran, jonka erikoisuutena on ohjelmistoon sisällytetty tuki Adoben Lightroom-kuvankäsittelyohjelmalle. Kameralla otettuja kuvia pääsee siis muokkaamaan kevyesti heti maastossa. Optisia tuotteita kehittävä saksalainenon esitellyt kiinteäpolttovälisen ja täyskennollisen kameran, jonka erikoisuutena on ohjelmistoon sisällytetty tuki Adoben Lightroom-kuvankäsittelyohjelmalle. Kameralla otettuja kuvia pääsee siis muokkaamaan kevyesti heti maastossa.

Kamerassa käytetään 35 millimetrin objektiivia, jonka aukkoluku on f/2,0. Optiikka on kiinteä, joten täyskennolliseen kameraan ei ole mahdollista vaihtaa toista objektiivia. Pienikokoisessa kamerassa on 512 gigatavua sisäistä tallennustilaa, joten erilliselle muistikortille ei ole välttämättä tarvetta. Lightroom-ohjelmaa käytetään kamerasta löytyvän 4,3 tuuman kosketusnäytön kautta.



Zeiss ZX1 sisältää Wi-Fi- ja Bluetooth-tuen, joten kuvia on mahdollista siirtää langattomasti muille laitteille. Fyysistä liitäntää kaipaaville tarjotaan USB-C:tä. Kameran on tarkoitus tulla myyntiin vuoden 2019 alussa.