Elon Musk oikeuteen Teslan yksityistämistwiiteistä

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. -- Elon Musk (@elonmusk) 7. elokuuta 2018

Twiitissä Musk kertoo harkitsevansa vetävänsä Teslan pois pörssistä ja kertoo rahoituksen suunnitelmalle olevan kunnossa. Syyttäjän mukaan Muskin toiminta aiheutti markkinoille kaaoksen ja vahingoitti Teslan sijoittajia. SEC:n syyte tavoittelee Muskin poistamista Teslan johdosta estämällä hänen toimintansa minkään julkisen yhtiön johdossa.Syyteen mukaan Musk ei ollut edes keskustellut, saatika varmistanut, avainkohdista, kuten hinnasta, sopimuksessa, yhdenkään potentiaalisen rahoittajan kanssa. Muskin "rahoitus turvattu" twiitti oli erityisesti valheellinen ja harhaanjohtava. "Musk tiesi ettei ollut keskustellut yksityistämisestä 420 dollaria/osake-hintaan yhdenkään potentiaalisen rahoittajan kanssa", syytteessä todetaan.Musk taas kutsuu SEC:n syytettä perusteettomaksi ja kertoo olevansa pettynyt: "Olen toiminut aina parhaani mukaan niin totuuden, läpinäkyvyyden kuin sijoittajia kohtaan. Rehellisyys on tärkein arvo elämässäni ja faktat osoittavat, että olen elänyt aina sen mukaan"Huvittavinta lukemista syytteessä on kohta, jolla Musk perustelee twiitissä olevaa hintaa (420$), jolla osakkeet ostettaisiin takaisin. Muskin mukaan on tavallista, kun yhtiö yksityistetään, niin hinta on osakkeen hinta + 20%. Tulokseksi tuli tuon päivän hinnalla 419 dollaria, jonka Musk pyöristi 420 dollariin, koska oli hiljattain oppinut luvun merkityksen kannabiskulttuurissa ja uskoi tyttöystävänsä pitävän sitä hauskana.Twiitin jälkeen Teslan osake lähti nousuun, mutta seuranneen kaaoksen aikana osakkeen arvo tippui ja aiheutti vahinkoa osakkeenomistajille.