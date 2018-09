Google avattiin tasan 20 vuotta sitten, tältä se näytti

On this day in 1998: Google launches pic.twitter.com/QjGR3H56f8 -- Jon Erlichman (@JonErlichman) September 27, 2018





Vielä viisi vuotta tämän jälkeen Googlen bisnes oli melkoisen pientä, mutta nousukiito alkoi vuoden 2004 loppupuolella. Yhtiön päätuote on vuosien 20 vuoden aikana pysynyt melko samankaltaisena, joskin ominaisuuksia ja parannuksia on tehty tietysti valtaisasti.Googlen yksinkertainen hakusivu on itseasiassa muuttunut vain simppelimmäksi, kuten oheisesta kuvasta näkyy. Nykyisin Googlen etusivulta ei löydy esimerkiksi sähköpostilistaan liittymiskaavaketta tai hakujen määrän valintaa. Hakupainike sekä I'm feeling lucky -nappi ovat kuitenkin logon ja hakukaavakkeen alla.Toki ominaisuuksia on piiloitettu nykyisin ylä- kuin alanurkkiinkin, josta löytyy nyt linkit mm. asetuksiin, tilin tietoihin, kauppaan, Gmailiin ja moniin paljon alkuperäistä sivustoa myöhemmin julkaistuihin palveluihin. Näkymä on kuitenkin kaikkinensa melkoisen samanlainen.Mitä luulet, säilyykö Googlen simppeli etusivu kuta kuinkin ennallaan vielä seuraavat 20 vuotta?