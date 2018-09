Fortniten kuudes kausi toi mukanaan lemmikkejä, näkymättömyyskiviä ja leijuvan saaren

Fortniten kuudes kausi alkaa tänään ja tuo mukanaan läjän uutta pelatavaa jälleenn. Fortniten kuudes kausi alkaa tänään ja tuo mukanaan läjän uutta pelatavaa jälleenn.

Uusi kausi tarkoittaa tietysti myös uutta Battle passia. Passissa on jälleen 100 uutta tasoa, joita suorittamalla ansaitsee uusia skinejä, emoteja, liitimiä, latausruutuja, spraymaaleja sekä hakkuja. Uutuutena uudelle kaudella passissa ovat lobbyssa soiva musiikki, lemmikit sekä lelut. Battle pass maksaa 950 v-bucksia, joka euroissa vastaa noin kymmentä euroa.

Pelin karttaan on tullut myös muutoksia. Uusia nimettyjä paikkoja ei ole tullut, mutta uusia mielenkiinnon kohteita on lisätty. Huomattavin on kartan järven keskeltä noussut kelluva saari, jonka mysteerit varmasti mietityttävät Fortnite-yhteisöä jatkossa. Lisäksi kartalle on lisätty esimerkiksi maissipellot sekä kummituslinna. Kuudes kausi sijoittuu Halloweenin ympärille, joten luvassa on varmasti paljon aiheeseen liittyvää materiaalia myös jatkossa. Onhan kauden teemakin pimeyden nousu (Darkness Rises).



Uusia aseita Epic Games ei esitellyt vielä tässä päivityksessä uudelle kaudelle, mutta niitäkin on varmasti tulossa. Uutena peliin kuitenkin tulevat varjokivet (Shadow Stones), jotka antavat pelaajalle hetkellisesti näkymättömyyden. Näkymättömyyden aikana ei kuitenkaan voi käyttää aseita, joten kyseessä on ennemminkin epäedullisesta taistelusta pakoon lähtemiseen tarkoitettu esine. Osa aseista on taas "laitettu hyllylle" pelin tasapainottamiseksi. Poistuneita aseita ovat: Impulse Grenade, Suppressed Submachine Gun, Light Machine Gun, Bouncer, sekä Remote Explosives. Päivityksessä on mukana myös kosolti korjattuja bugeja sekä paranneltuja peliääniä.



Katso traileri alta: