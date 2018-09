Uusi kohu yksityisyydestä: Facebook tietää puhelinnumerosi, vaikket sitä olisi antanutkaan - ja osaa kohdentaa mainonnan puhelinnumeron perusteella

Seuraava kohuyksityisyydensuojan ympärillä on kehittymässä, kun tutkijat ovat kaivaneet esiin tapoja, joilla Facebook osaa löytää haluamansa henkilön-

Mikäli käytät ns. kaksivaiheista tunnistautumista Facebookissa, myös tunnistautumiseen käyttämäsi puhelinnumero on Facebookin mainostajien kohdennettavissa.

Mikäli yksikään kaverisi on käyttänyt "Lisää yhteystietoni" -toimintoa Facebookissa, Instagramissa tai Messengerissä, on Facebook saanut itselleen kaikki kyseisen henkilön puhelimesta löytyneet yhteystiedot, puhelinnumeroineen. Eli puhelinnumerosi on Facebookilla vaikka et olisi sitä missään vaiheessa heille antanut.

Facebook tarjoaa mahdollisuutta mainostajille kohdentaa mainontaa tietyn puhelinnumeron omistaville ihmisille. Tätä jo itsessään hieman karmivalta kuulostavaa kohdentamistapa, tarjotaan mm. suoramarkkinointiyhtiöiden käyttöön, joilla on itsellään laaja arkisto potentiaalisten asiakkaiden puhelinnumeroita. Kyseiset yhtiöt voivat ladata Facebookin mainostyökaluun ison tekstimuodossa olevan listan puhelinnumeroita, joille tietty mainos halutaan kohdentaa.Kohu ei kuitenkaan synny siitä, että puhelinnumeron perusteella mainonta olisi karmivaa (jota se monen mielestä on). Kohua aiheuttaa se, miten Facebook kerää ihmisiin liittyvät puhelinnumerot. Northeastern Universityn tutkijat ovat tehneet Facebookin tavasta kerätä kohdennettavaa tietoa käyttäjistään tutkimuksen , joka paljastaa joitain näistä tavoista.Facebook tietää puhelinnumerosi useilla eri tavoilla,Eli tavallaan sillä, käytätkö itse Facebookia vai et, ei ole hirvittävän paljoa merkitystä - tietosi ovat todennäköisesti siitä huolimatta Facebookin tietokannoissa, vähintäänkin puhelinnumerosi, jonkun ystäväsi puhelimen yhteystiedoista palveluun ladattuna.Facebook ei ole kiistänyt tutkijoiden löydöksiä, vaan kertoo noudattavansa käyttöehtojensa mukaisia toimintatapoja.