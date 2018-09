Google lupaa – Chromen pakotetut kirjautumiset voi estää

Uutisoimme tällä viikolla-selaimesta löydetystä muutoksesta, joka käytännössä naitti selaimen ja Google-kirjautumisen yhteen . Nyt Google on päättänyt muuttaa toimintatapojaan asiasta syntyneen kritiikin takia.

Chromeen on voinut vuosien ajan kirjautua Google-tilin avulla, mutta vaikka selaimella kirjautuisi esimerkiksi Gmailiin, ei surffaajaa pakotettu käyttämään tunnuksia Chromessa. Toisin sanoen: Gmailiin pystyi kirjautumaan ilman, että samaan aikaan olisi kirjautuneena Chromeen. Selainversiossa 69 tilanne muuttui olennaisesti, koska Gmail-kirjautuminen johtaa automaattisesti myös Chrome-kirjautumiseen samoilla tunnuksilla.Peruste muutokselle on ollut se, että monet taitamattomat käyttäjät eivät erota Chromen ja esimerkiksi Gmailin Google-kirjautumisen eroa. Tästä syystä käyttäjät ovat saattaneet tallentaa tietoja väärälle tilille. Kriitikot näkivät tässä kuitenkin ongelmia tietoturvan näkökulmasta.Google on kuunnellut kritiikkiä ja se lupaa lisätä Chrome 70:een mahdollisuuden estää Chromen pakotetut Google-kirjautumiset