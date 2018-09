Tinderin uusi ominaisuus estää miehiä aloittamasta keskustelua

Tinder on testannut ominaisuutta, jonka avulla päätös keskustelun aloittamisesta on jätetty täysin naisen vastuulle. Tinder on testannut ominaisuutta, jonka avulla päätös keskustelun aloittamisesta on jätetty täysin naisen vastuulle.

Useamman kuukauden muutamissa maissa testissä ollut ominaisuus on nyt tulossa kaikille Tinderin käyttäjille. Tai ei kaikille, vain naisille. Ominaisuus on nimeltään My Move ja naiskäyttäjien on mahdollisuus ottaa se käyttöön, jolloin vain he pystyvät aloittamaan keskustelun Tinderissä matchin osuessa kohdalle.



Tinderin kilpailija Bumble, joka on haastamassa Tinderin emoyhtiötä Match Group:ia oikeuteen liikesalaisuuksien varastamisesta, toimii jo ennestään tällä tavalla.



Tinderin Intian liiketoimintayksikön johtaja Taru Kapoor kertoo ominaisuuden tarkoituksena olevan antaa naisille enemmän vaihtoehtoisia tapoja käyttää sovellusta:

– Keskustelu deittailusta on vielä nuori Intiassa. Kolmen vuoden kokemuksemme markkina-alueelta on näyttänyt meille, että deittailuihanteet, joita ennen pidettiin normina, ovat nopean muutoksen kohteena. Erityisesti naiset etsivät tapoja ottaa hallinta romanttisista sekä sosiaalisista kokemuksistaan.



Ominaisuus helpottaa varmasti naisia tuntemaan olonsa turvallisemmaksi käyttäessään sovellusta. Nähtäväksi jää kuitenkin onko ominaisuudella kysyntää markkinoilla, joilla deittailu sekä esiaviolliset parisuhteet ovat Intiaa normaalimpia.