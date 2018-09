Palvelunestohyökkäys häirinnyt viranomaisten verkkopalveluita

https://t.co/1i46wokQ7n-tunnistuksessa on häiriö, jonka vuoksi https://t.co/1i46wokQ7n-tunnistus ei tällä hetkellä toimi. Selvitämme ongelmaa ja korjaamme sen mahdollisimman pian. Pahoittelemme häiriöstä aiheutunutta haittaa! -- Suomi.fi (@suomifi) 25. syyskuuta 2018

Häiriö puhelinpalveluissamme on ohi, joten saa soittaa! OmaVeroon ja Verokortti verkossa -palveluun kirjautuminen ei vielä toimi. -- Verouutiset (@Verouutiset) 25. syyskuuta 2018

Hyökkäys on alustavan selvityksen mukaan alkanut tiistaina 25.9.2018 kello 13.00. Hyökkäyksen kohteena on ollut Suomi.fi-tunnistuspalvelu, jonka seurauksena tunnistusta palveluissaan käyttävät Poliisi ja Kela ovat kärsineet myös häiriöistä.Väestörekisterikeskus kertoo verkkosivuillaan , että toimenpiteisiin on ryhdytty ja tunnistuspalvelu pyritään palauttamaan toimintakuntoon mahdollisimman pian. Myös lukuisissa viranomaisten, kuten Kelan, Poliisin sekä verohallinnon puhelinpalveluissa on ollut häiriöitä päivän mittaan, mutta niiden häiriöiden on ilmoitettu olevan jo ohitse. Myös Finnair kertoi Twitterissä ongelmista puhelinlinjoillaan