Office 2019 julkaistu – Saatavilla Windowsille ja Macille

Mitään suurta muodonmuutosta ei ole kuitenkaan tulossa, vaan pääosa muutoksista Office 2016:een verrattuna on tietoturvapäivityksiä tai nykyisten työkalujen monipuolistamista. Exceliin on tullut esimerkiksi muutamia uusia kaavoja sekä data-analyysityökaluja ja PowerPointiin on tullut muutama uusi siirtymäefektiä (Morph ja Zoom).



Wordissä on puolestaan uusia oppimistyökaluja, kuten Read Aloud- ja Text Spacing. Samat ominaisuudet löytyvät myös Outlookista.



Uusi Office 2019 on saatavilla volyymitilausasiakkaille tästä päivästä lähtien. Muut Office-käyttäjät pääsevät käsiksi ohjelmiin tulevien viikkojen aikana.