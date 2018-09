Microsoft paljasti uutta tietoa Hubista – Sisältää vaihdettavan prosessorin

Uusi tieto on esimerkiksi se, että Surface Hub 2S tulee olemaan modulaarinen: näytöstä löytyy irrotettava suoritinkortti, jonka voi ajan saatossa päivittää uuteen. Näin ollen koko näyttöä ei tarvitse ostaa uusien ominaisuuksien varmistamiseksi, vaan prosessorikortin vaihtaminen voi riittää. Uuden prosessorin hankkimiselle voi tulla nopeastikin tarvetta, sillä monien ohjelmistollisten ominaisuuksien julkaisua on viivästetty vuoteen 2020.Ohjelmisto-ominaisuudet vaativat alleen nopeampaa rautaa, joten Microsoft aikoo julkaista vuonna 2020 Surface Hub 2X:n. Ensi vuonna Surface Hub 2S:n ostavat voivat kuitenkin päivittää näyttönsä tehokkaammaksi myyntiin tulevan suoritinkortin avulla.Microsoft ei paljastanut vielä kuinka paljon Surface Hub 2 tulee maksamaan. Alkuperäisellä Hub-näytöllä on hintaa yli 10 000 euroa