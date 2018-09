Applen suoratoistopalvelu myöhästelee pahasti – Syynä yhtiön konservatiivisuus

on PR-kuvaltaan varsin liberaali yhtiö, mutta yhtiön sisäinen ohjenuora on kuitenkin melko konservatiivinen ja varovainen. Teknologiajätti esimerkiksi kieltäytyy levittämästä App Storessa K-18-sisältöä, minkä takia monet sovellukset ovat joutuneet muokkaamaan omia käytäntöjään ja osa sovelluksista on kokonaan kiellettyjä sovelluskaupassa.

Vaatimus perheystävällisistä sisällöistä ulottuu myös Applen kehitteillä olevaan suoratoistopalveluun, joka on Wall Street Journalin julkaiseman artikkelin mukaan kärsinyt pahoista myöhästymisistä ja saattaa myöhästyä edelleen. Taustalla on Applen sisältövaatimukset, joiden takia tuotantotiimien henkilöstöä on saattanut erota tai sitten kokonaiset tuotannot on jouduttu perumaan.Applen piti alun perin esimerkiksi julkaista räppäri Dr. Dren elämästä kertova dokumentti, mutta toimitusjohtaja Tim Cookin nähtyä-nimisen tuotannon, peruttiin se väkivaltaisen tarinan takia kokonaan.Nykyisen aikataulun mukaan Applen itse tuottamia sisältöjä on tarkoitus alkaa esittää maaliskuusta 2019 lähtien. Aikataulu ei kuitenkaan välttämättä pidä, vaan sitä saatetaan siirtää vieläkin myöhemmäksi.